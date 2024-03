Salernitana, perché non gioca Ochoa: col Lecce c'è Costil

Memo Ochoa non fa parte dei titolari della Salernitana per la delicata sfida-salvezza contro il Lecce nella 29esima giornata di campionato: il tecnico dei campani Fabio Liverani ha scelto Benoit Costil, il secondo in ordine gerarchico.



Ochoa non è infortunato, figura regolarmente in panchina, quindi la scelta è puramente tecnica. Probabilmente c'entrano gli errori commessi dal pur esperto portiere messicano nella giornata precedente, quando la Salernitana è uscita sconfitta per 4-2 contro il Cagliari. Tre reti su quattro sono arrivate con Ochoa non impeccabile.