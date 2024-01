Salernitana: chiesto un centrocampista alla Lazio

Gregoire Defrel può lasciare il Sassuolo in questo mercato di gennaio. L'attaccante francese (classe 1991 ex Roma e Sampdoria) interessa anche alla Salernitana (dove può tornare Bonazzoli dal Verona) oltre a Cremonese e Palermo in Serie B.



Intanto il ds della Salernitana, Walter Sabatini ha chiesto in prestito alla Lazio il centrocampista croato Toma Basic (classe 1996 ex Bordeaux). Come terzino destro piace il giovane della Fiorentina, Niccolò Pierozzi (classe 2001).