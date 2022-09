Krzysztof Piatek, nuovo attaccante della Salernitana, ha parlato al canale ufficiale del club: "Sono molto carico e contento di essere qui. Insieme possiamo fare grandi cose. Ho molta esperienza in Serie A perché ho già giocato in tre squadre, questa è la quarta. Sono un attaccante e voglio fare tanti gol per la Salernitana."



SULL'ULTIMA PARTITA - "Contro il Bologna abbiamo giocato molto bene e abbiamo avuto molte occasioni, il pareggio è un buon punto e ora guardiamo avanti alle prossime gare. Nelle prossime gare possiamo fare ancora meglio e possiamo giocare ancora meglio."



OBIETTIVO - "L'obiettivo è giocare il Mondiale e per farlo devo fare bene con la Salernitana. Ho giocato all'Arechi l'anno scorso con la Fiorentina, un'atmosfera incredibile. La voglio vedere anche lunedì contro l'Empoli".