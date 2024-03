Salernitana, piove sul bagnato: col Lecce senza Kastanos, chi gioca al suo posto

Non solo la sconfitta per 4-2 contro il Cagliari che certifica ulteriormente l'ultimissimo posto in classifica: per la Salernitana arriva anche una brutta notizia in vista del prossimo impegno in casa contro il Lecce. Non ci sarà infatti il centrocampista cipriota Grigoris Kastanos, a segno in Sardegna nel 4-2 finale, ma assente al Via del Mare per squalifica. E' stato ammonito ed era in diffida.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - Kastanos, come avvenuto nel finale della gara contro il Cagliari, può essere sostituito da Basic, arrivato dalla Lazio nel mercato invernale. L'assenza resta comunque molto pesante in termini di leadership per una squadra che ormai si aggrappa solo alla matematica.