Salernitana, Pirola va ko in nazionale: gli aggiornamenti

La Salernitana, già in grande difficoltà in considerazione di una classifica che la vede all’ultimo posto con appena 14 punti ed un ritardo di 11 lunghezze dalla salvezza, non riceve buone notizie dalla partita tra Italia e Turchia Under 21, nella quale era impegnato il difensore centrale Lorenzo Pirola. Una partita sfortunata quella del centrale classe 2002, che al 28° del primo tempo è stato costretto al cambio con Ghilardi per una forte botta alla testa dopo un contrasto aereo.



CONTROLLI IN CORSO - Pirola è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale di Ferrara, dov’era in corso il match, per svolgere tutti gli accertamenti del caso. La Salernitana tornerà in campo alle 12.30 di lunedì 1° aprile, per la trentesima giornata di Serie A, contro il Bologna. Un primo intoppo per il nuovo allenatore Stefano Colantuono, che lo scorso 19 marzo è stato nominato al posto dell’esonerato Fabio Liverani. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Pirola già nelle prossime ore.