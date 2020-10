Nelle ultime ore, come riporta tuttob, sembra sempre più concreto l’interessamento dell’Avellino per il centrocampista classe ’93 Marco Firenze della Salernitana.



Il giocatore viene da 6 mesi di prestito al Venezia dove non ha di certo brillato, come testimoniano i 2 gol segnati in 11 presenze totali. L’esterno potrebbe dunque rilanciarsi con un’esperienza nell’ ambiziosa società campana, anche a patto di scendere di categoria.