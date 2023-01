La Salernitana valuta i nomi per le corsie laterali. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo profilo rimane quello di Nadir Zortea, di proprietà dell'Atalanta. La Dea chiede però 1 milione di euro per il prestito, cifra che può dimostrarsi troppo alta per i campani. Il piano B è Alessandro Tripaldelli, attualmente in forza alla Spal.