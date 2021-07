La Salernitana, per rinforzare l’attacco in vista del campionato di Serie A, ha messo gli occhi in casa Sampdoria. I blucerchiati hanno proposto La Gumina, non trovando però terreno fertile tra i granata, anzi, la società campana pare aver rilanciato chiedendo a Corte Lambruschini il cartellino di Federico Bonazzoli, attualmente prima scelta di Castori.



Secondo La Repubblica, l’ex Torino avrebbe scavalcato tutti gli altri profili, e il club avrebbe pronta per l’ex Inter un’offerta da quattro milioni di euro da presentare a Ferrero. La cifra però sembra modesta, anche perché Bonazzoli ha appena rinnovato il contratto con la Samp, e dalle parti di Corte Lambruschini hanno necessità di monetizzare da eventuali cessioni.