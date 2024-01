Salernitana, quando torna Dia? Risponde Inzaghi che dà una data precisa

Redazione CM

Non si vede in campo da Salernitana-Milan 2-2 del 22 dicembre, Boulaye Dia, in una stagione con la Salernitana che lo ha visto decisamente in ombra rispetto alla precedente: 4 reti in campionato, niente Coppa d'Africa e una convalescenza a Salerno in attesa di segnali sul mercato che non accennano ad arrivare. Se non altro, il tempo ai box per l'ex Villarreal sembra essere arrivato agli sgoccioli, stando a quanto afferma il tecnico del Cavalluccio Filippo Inzaghi.



LA STIMA DI PIPPO - "Boulaye non è ancora al top, inutile forzarlo rischiando una ricaduta. Da Torino (4 febbraio, ndr) lo avremo al 100%", le parole alla vigilia della gara di campionato contro la Roma, che dunque non marcherà il rientro del senegalese. Ce lo possiamo aspettare, anche se difficilmente dall'inizio, per Torino-Salernitana, 23esima giornata di Serie A.