L’interrogativo principale in casa Salernitana, in vista della gara di stasera in casa dell'Atalanta, è legato alla presenza dal primo minuto di Boulaye Dia. Il senegalese ci sarà o scivolerà in panchina? La scelta sarà anche la spia di quanto avranno inciso le dichiarazioni di Danilo Iervolino, che ha detto riferendosi indirettamente a lui che chi non vuole stare a Salerno verrà ceduto. .