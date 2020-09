Letteralmente scatenata nelle ultime ore sul mercato la Salernitana del presidente Claudio Lotito. Secondo Il Mattino sono prossimi alla chiusura ben 4 colpi per rinforzare la squadra: l’attaccante classe ‘96 Tutino, poker servito, il portiere classe ’90 Belec e i due centrocampisti classe ‘95 Capezzi e Anderson.



I giocatori si uniranno al gruppo già nella giornata di oggi per cominciare la loro nuova avventura in campania. Per Anderson, in realtà, si tratta di un ritorno in granata avendo già giocato a Salerno nella stagione 2018-19 senza troppa fortuna.