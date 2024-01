Ritorno di fiamma per la Salernitana. Con il ritorno di Walter Sabatini a Salerno, il club campano studia le mosse di mercato e si orienta in direzione Juventus, con l'obiettivo di provare a riprendere Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista nato ad Aosta si è reso protagonista di alcune ottime prestazioni quando chiamato in causa da Allegri in questo inizio di campionato. Ragion per cui - anche a fronte di una batteria di centrocampo abbastanza corta - la Juve dovrà assicurarsi un paio di colpi a centrocampo nel caso decidesse di lasciarlo andare.



SALERNO BIS - Al momento - come riportato da Sky - si parla solo di un sondaggio da parte del club del presidente Iervolino, ma nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, che daranno risposte sulla fattibilità dell'affare. Per Nicolussi, si tratterebbe della seconda esperienza a Salerno dopo il prestito della scorsa stagione, tra l'altro avvenuto proprio a gennaio. Nell'esperienza in maglia granata, il suo score si era tradotto in 12 presenze e 1 gol, che avevano contribuito a lasciare un bel ricordo di sé nella squadra allora allenata prima da Davide Nicola e poi da Paulo Sousa. La palla passa alla Juventus, con cui il centrocampista classe 2000 ha un contratto fino a giugno 2026. Molto dipenderà dal mercato bianconero in entrata.