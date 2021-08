Le Luminarie di Salerno le porta la Roma di Mourinho. Un doppio poker quello dei giallorossi: di vittorie di fila in questo inizio stagione e di gol alla Salernitana. Un segnale importante per il campionato, una ulteriore prova cheAlla faccia di chi lo dava per bollito. Il risultato non inganni perché il copione della partita è sembrato tutt’altro che facile. Difficile è non innamorarsi die non solo.La squadra di Castori nel primo tempo ha messo il pullman davanti alla porta rendendo vano il possesso palla di Pellegrini e compagni.Negli spogliatoi il portoghese ha spiegato come bucare le ruote della Salernitana facendo mantenere la calma ai suoi.Uno spettacolo condiviso con Jordan Veretout, bomber di centrocampo e destinato a restare in Nazionale per tanto tempo se continua così.Lo ha fatto da grande, senza faticare oltremodo. Stravincendo contro una Salernitana che ha rinunciato troppo presto a giocarsi la partita. Anzi, ha rinunciato da subito. Insomma nella Roma cattiva e intelligente di Mourinho si faticano a trovare grossi difetti. Anche a livello tattico, e non solo sul piano della personalità. Il gol dello 0-2 di Veretout è roba da mettere nelle sigle dei programmi sportivi.La curva dei 1000 di Salerno urla la parola “tricolore”, ma per arrivarci bisognerebbe fare un piccolo sforzo in più. Lo sa anche Mourinho che alla vigilia ha rimbalzato la domanda “Juve indebolita e scudetto possibile? Chiedetelo a Inzaghi”. Troppo intelligente Josè per cadere nel tranello.e la crescita di elementi forse demoralizzati dalla gestione Fonseca. Tra le riserve, però, manca qualcosa. E’ questo che Mou chiede sottovoce a Tiago Pinto e i Friedkin a 48 ore dalla fine del mercato. Lo fa con le scelte di campo visto che iDi tempo ce ne è poco ma le occasioni potrebbero arrivare soprattutto se qualche esubero decidesse di andare a giocare seriamente altrove.. La Roma ci ha provato per Herrera e Zakaria, e forse ci proverà ancora. In attacco, invece, non serve davvero nulla.; Mkhitaryan e Zaniolo offrono continuità. E poi, appunto, c’è Tammy Abraham. Il suo impatto è stato devastante e ha già fatto dimenticare Edin Dzeko. Ha trovato spazio pure Carles Perez., ma che probabilmente non partirà viste le parole di Tiago Pinto prima del match.