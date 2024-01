Salernitana-Roma: a quota 1.70 il secondo successo di De Rossi

Alle 20:45 presso lo Stadio Arechi di Salerno va in scena Salernitana-Roma, posticipo della 22esima giornata di Serie A. Secondo esame per Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa dopo il successo all’esordio contro il Verona, mentre i campani cercano la svolta in una stagione davvero complicata. La squadra di Filippo Inzaghi è ultima in classifica e viene da tre sconfitte consecutive, anche se contro le big in casa ha un buon ruolino: a fine novembre ad esempio ha battuto la Lazio, a dicembre ha pareggiato contro il Milan e a inizio gennaio ha perso di misura contro la Juventus. Le ultime tre trasferte romaniste hanno invece deciso l’esonero di Mourinho, con 3 sconfitte contro Bologna, Juventus e Milan. L’andata all’Olimpico tra i capitolini e i salernitani è inoltre terminata 2-2. Le quote sulla lavagna scommesse danno la Roma favorita, anche se il segno 2 è alto a 1.70, come a suggerire che i tre punti non sono così scontati seppur indispensabili per Lorenzo Pellegrini e compagni, chiamati a sfruttare l’occasione di passare dall’ottavo al quinto posto in una sola notte. A quota 5.20 invece la vittoria della Salernitana, contro il pareggio a 3.70. Gara più da Under 2,5 (a 1.68) che da Over 2,5 (a 2.06), mentre in zona gol i giocatori più attesi sono Romelu Lukaku e Paulo Dybala, rispettivamente a 2.35 e 3.00 volte la posta sulla lavagna marcatori. Antonio Candreva ha segnato contro le squadre capitoline alcuni dei gol più belli della sua carriera e un’altra rete contro la Roma è a quota 6.00.