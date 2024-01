Salernitana-Roma, De Rossi recupera Dybala, Mancini e Aouar

Roma già al lavoro a Trigoria dopo la trasferta araba a Riad per l'amichevole contro l'Al-Shabab. I giallorossi lunedì sera alle 20:45 affronteranno la Salernitana all'Arechi e il tecnico, Daniele De Rossi, punta ad avere a disposizione quasi tutto il gruppo. Infatti, sia Paulo Dybala che Gianluca Mancini oggi erano in gruppo dopo gli acciacchi dell'ultimo periodo e vogliono esserci per la prossima trasferta di campionato. Il club, tramite i propri canali social ufficiali, ha pubblicato un estratto della sessione di allenamento svolta oggi al centro sportivo. E' tornato a Trigoria anche Aouar dopo l'eliminazione in coppa d'Africa della sua Algeria.