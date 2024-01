Salernitana-Roma: Inzaghi non può più sbagliare ma in quota comanda il bis di De Rossi

Sei punti separano la Salernitana dalla salvezza, in una giornata però in cui nessuna delle squadre in lotta per la retrocessione ha vinto. I padroni di casa vogliono approfittare della situazione contro la Roma, vogliosa però di riportarsi a un solo punto dal quarto posto ora occupato dall’Atalanta. Nel posticipo dell’Arechi quote giallorosse per gli esperti, che vedono il secondo successo per De Rossi, a 1,65, quota che sale a 1,66 contro il successo dei campani fissato a 5,50. Nel mezzo, a 3,60, il pareggio uscito nelle ultime due sfide, entrambe terminate per 2-2, risultato offerto a 14, mentre in pole per c’è lo 0-1 – come nell’ultima gara a Salerno – a 5,40. Nonostante gli ultimi spettacolari precedenti, in quota prevale il No Goal, a 1,70, sul Goal lontano a 2,05, con anche l’Under 2.5, a 1,80, in vantaggio su un match con almeno tre gol visto a 1,90. Per quanto riguarda i protagonisti del match, in pole c’è Romelu Lukaku, a segno nella prima di De Rossi contro il Verona, a quota 2, mentre Andrea Belotti - autore di una doppietta all’andata - la prima stagionale, è proposto a 2,75. Nella gara dell’Olimpico anche Antonio Candreva fu autore di una doppietta: il timbro dell’ex laziale si gioca a 5, con una nuova doppietta che vale 36 volte la posta.