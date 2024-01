Salernitana-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Salernitana-Roma (lunedì 29 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Campani alla disperata ricerca di un successo che possa aumentare le chances di salvezza e metta pressione alle rivali. Giallorossi, alla seconda in panchina di De Rossi, per confermare la buona prova dell’Olimpico contro il Verona.



LE ULTIME - Inzaghi deve rinunciare all’infortunato Fazio, al suo posto Daniliuc in caso di conferma dello stesso sistema di gioco delle ultime due partite. Tra i titolari sicura la presenza di Basic. De Rossi non avrà Paredes, squalificato. Al suo posto scontato il rientro di Cristante. Occhio alla condizione di Huijsen.



PROBABILI FORMAZIONI -



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Lovato, Daniliuc; Zanoli, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi



ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellergini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi