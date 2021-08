Per la seconda giornata disi sfidano alle 20.45 allo Stadio Arechi di Salerno. I giallorossi disono a caccia del secondo successo consecutivo, dopo il 3-1 all'esordio sulla Fiorentina, mentre i granata dicercano i primi punti in questo campionato, dopo la sconfitta sul campo del Bologna al primo turno. Per quanto riguarda, sono quattro in partite ufficiali, due nella stagione 1947-1948 e due nella stagione 1998-1999, con vittorie per la Roma e una per la Salernitana. Un successo a testa nelle due sfide in Campania: l’ultima, il 24 gennaio del 1999, terminò 2-1 con le reti di Bernardini, Giampaolo e Di Biagio.Salernitana (3-5-1-1): Belec; Aya, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida, M.Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri; Obi, BonazzoliRoma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham​