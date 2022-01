Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, parla a TuttoSalernitana.com di Diego Costa: "Diego Costa? Faccio una premessa, vi garantisco che è difficilissimo perché ci sono fughe di notizie più false che vere, oggi abbiamo fatto una riunione col presidente e sono usciti dei nomi proprio mentre facevamo la riunione. Diego Costa è una cosa in movimento, forse succederà il miracolo ma per adesso non è successo, ma non posso confermare questa cosa"