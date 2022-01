Walter Sabatini, neo ds della Salernitana, parla di Franck Ribery: "E' un campione e farà il campione. I suoi comportamenti mi dicono siano stati impeccabili. Partecipa, si impegna, nessuno discuterà la sua importanza all'interno del gruppo. Lo chiamerò oggi stesso per salutarlo, per dargli un appuntamento a domani. Voglio che senta la nostra vicinanza. Per il resto non mi sentirete mai fare nomi di giocatori, toccherà alla responsabile della comunicazione dirlo alla gente non appena c'è la firma. Mai depisterò un giornalista, sia chiaro. Deontologicamente sarebbe ignobile. Non do notizie, ma non vi faccio toppare".