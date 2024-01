Salernitana, Sabatini studia il colpo ad effetto: contatti con l'ex Bayern Boateng

Walter Sabatini non si smentisce mai e prova a mettere a segno un colpo a sensazione per la sua Salernitana in questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo del club campano ha avviato i primi contatti con Jerome Boateng, difensore classe 1988 attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza all’Olympique Lione conclusasi la scorsa estate. L’ex nazionale tedesco, campione del mondo del 2014, aveva precedentemente concluso la sua avventura tra le fila del Bayern Monaco, con cui ha collezionato 363 partite (con 10 reti all’attivo) e conquistato 9 titoli di Bundesliga, 2 Champions League ad altrettanti Mondiali per club.



ORE DECISIVE - Secondo Sky Sport, la Salernitana si è messa in contatto col giocatore, rimasto senza contratto dopo la parentesi francese e anche dopo il periodo di prova sostenuto col Bayern lo scorso ottobre (quando la squadra di Thomas Tuchel era in emergenza a livello di centrali difensivi). Le prossime ore dovrebbero portare al blitz decisivo per comprendere la volontà o meno di Boateng di tentare un’esperienza in Italia ed in Serie A. Nel caso in cui l’affare andasse in porto, si tratterebbe del secondo ex calciatore della formazione bavarese ad approdare a Salerno dopo Franck Ribery, che ha indossato la maglia granata dall’estate 2021 al giugno 2022, data del suo ritiro dall’attività agonistica.



DOVE GIOCHEREBBE - Si tratterebbe anche del terzo rinforzo di questa finestra di trasferimenti della Salernitana dopo i prestiti fino a giugno dal Napoli dell’esterno difensivo Alessandro Zanoli e del centrocampista centrale Toma Basic dalla Lazio. Attualmente nella squadra allenata da Filippo Inzaghi, che utilizza normalmente una difesa a tre, i titolari sono Gyomber, Fazio ed uno tra Pirola e Lovato.