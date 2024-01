Salernitana, Sabatini studia un altro colpo: occhi su Palomino

Nel corso delle scorse ore la Salernitana ha definito l'arrivo di Jerome Boateng, difensore con un lungo passato al Bayern Monaco oggi svincolato. Il centrale tedesco andrà a rinforzare la linea arretrata di Filippo Inzaghi, che nelle ultime ore di mercato rischia di perdere sia Daniliuc che Lovato. Ma non solo: Walter Sabatini vuole definire un ulteriore colpo in difesa: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente sta cercando di definire l'arrivo in Campania di José Palomino, centrale attualmente in forza all’Atalanta.



In stagione, il difensore argentino ha disputato solamente 6 partite in tutte le competizioni, raccogliendo la miseria di 42’ complessivi, a causa di un infortunio alla coscia che l’ha tenuto a lungo lontano dai campi.