Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini traccia la strada per la salvezza: "Credo ancora nella salvezza, non ce la faccio a vedere questi tifosi con il magone per la sconfitta - ha detto a LaCittà - Ogni partita che manca dobbiamo giocarla come fosse una finale di Champions. Già da quella contro il Torino, che deve essere come uno spareggio".