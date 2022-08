Un punto in due partite, affrontando avversarie tutt'altro che morbide, ma anche nessun gol segnato. Questo il bilancio in comune di Salernitana e Sampdoria, due squadre che hanno ottenuto la salvezza solo nel finale della scorsa stagione, e che anche in questa Serie A dovranno lottare per evitare la retrocessione. I granata, a due settimane dalla sconfitta contro la Roma, tornano all'Arechi e stavolta vedono concreta la possibilità di portare a casa i tre punti. I betting analyst vedono a 2,50 la vittoria dei campani, contro il «2» che paga 3 volte la posta. Poco più alta la quota del pari, fissata a 3,30. Grande equilibrio tra Under 2,5, di poco avanti a 1,85, e Over 2,5, fissato a 1,95, mentre prevale nettamente il Goal a 1,68, contro il No Goal a 2,10. Tra i risultati esatti, infatti, in pole c'è l'1-1 in quota a 6,25, seguito dall'1-0 a 8,50. Un successo ospite per 0-1 vale invece 9,50 la posta.