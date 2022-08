Salernitana-Sampdoria (domenica 28 agosto alle ore 18.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie A. Indisponibili Bohinen, Jaroszynski, Lovato e Ribery da una parte; Conti, De Luca e Trimboli dall'altra. Nicola punta sugli ex di turno Candreva e Bonazzoli.



PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Kastanos, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.



SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Vieira, Rincon; Sabiri, Djuricic; Caputo.