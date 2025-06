Playout Serie B, Salernitana-Sampdoria LIVE alle 20.30

Getty Images

Allo Stadio Arechi di Salerno va in scena la gara di ritorno dello spareggio salvezza.Si riparte dal 2-0 che i blucerchiati hanno ottenuto nella partita di andata a Marassi (Meulensteen e Curto), ma attenzione perché la Salernitana - in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare - si salverebbe battendo la Samp con due goal di scarto. Non sono previsti da regolamento supplementari o calci di rigore.SALERNITANA-SAMPDORIA 0-0

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Salernitana - Sampdoria in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

(3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Tongya, Caligara; Cerri. All. Marino.(3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli; Coda. All. Evani.: Doveri: -: -