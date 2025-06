Salernitana-Sampdoria sospesa, caos all'Arechi: lancio di fumogeni e seggiolini, squadre negli spogliatoi e polizia in campo

Getty Images

– dove si sta svolgendo la finale di ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria – con i tifosi di fede campana che stanno facendo sentire tutto il loro disappunto per il risultato che sta maturando e che sta condannando i granata alla retrocessione in C., siglato dall’ex Bari Sibilli e che di fatto condanna i granata alla C,(al grido di "Fuori, fuori"), rendendo di fatto momentaneamente impossibile continuare il match che è stato interrotto in due occasioni fra il 60’ e il 66’.

Ma non è finita qui:, sospendendo la partita, mentre la polizia in tenuta antisommossa è entrata in campo e si è posizionata sotto il settore coinvolto dell'Arechi.Filtra grande preoccupazione, dopo questi attimi di caos, per possibili momenti di tensione tra i tifosi e le forze dell’ordine presenti in quel di Salerno, dato che anche all’esterno dell’impianto si erano già registrati cori di contestazione e malumori diffusi. Inoltre,

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui