La Salernitana rimane attiva nella corsa a Pape Matar Sarr, centrocampista classe 2002 del Tottenham. Tuttavia, come riportato da Sky, le possibilità di un suo approdo a Salerno stanno diminuendo, con Morgan De Sanctis in attesa di una risposta definitiva dagli Spurs nelle prossime 48 ore. Il giocatore sta pian piano acquisendo importanza nelle gerarchie di Antonio Conte, che gli ha dato spazio nelle ultime due uscite di Premier League da subentrante e nella sfida di FA Cup contro il Portsmouth da titolare. Calano dunque le possibilità di vedere Sarr in maglia granata.