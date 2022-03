. La Salernitana di Davide Nicola, ultima a -10 dalla quart'ultima, cercherà punti salvezza in casa contro un Sassuolo che arriva da tre vittorie di fila e non perde da più di un mese. L'unico dubbio nei padroni di casa era quello tra Ederson e Radovanovic davanti alla difesa per affiancare Coulibaly, ballottaggio vinto dall'ex Corinthians. Dall'altra parte Muldur e Chiriches sono stati preferiti rispettivamente a Ruan e Ayhan; confermatissimo il tridente Berardi, Raspadori e Traoré dietro a Scamacca.: Sepe; Veseli, Gyomber, Fazio, Ranieri; Kastanos, Coulibaly, Ederson, Verdi; Bonazzoli, Djuric..: Nicola.: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.: Dionisi.L'altra partita delle 15 è quella tra Spezia e Cagliari. Uno scontro diretto per la salvezza tra due squadre separate da un solo punto in classifica e rispettivamente a +4 e +3 dalla zona retrocessione. Vengono tutte e due da una sconfitta nell'ultimo turno, ma i bianconeri hanno perso tutte le ultime quattro partite in campionato e non vincono dalla seconda metà di gennaio. Va leggermente meglio alla squadra di Mazzarri, che prima del brutto ok con la Lazio (0-3) aveva totalizzato due vittorie e due pareggi nelle quattro gare precedenti. Thiago Motta rimpiazza Agudelo in attacco, c'è Maggiore a centrocampo; in difesa Amian vince il ballottaggio con Ferrer. Dall'altra parte Pavoletti affianca Joao Pedro in attacco - panchina per Keita e Pereiro - Altare preferito a Carboni e Baselli a centrocampo.Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Bastoni; Verde, Maggiore, Gyasi; Agudelo.Motta.Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Baselli, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.Mazzarri.