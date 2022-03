Salernitana-Sassuolo è il secondo anticipo della 29esima giornata di Serie A, la 10a del girone di ritorno. Ultima chance salvezza o quasi per i padroni di casa allenati da Nicola che, dopo il 5-0 subito dall'Inter, devono cercare una vittoria che manca da 7 giornate. Il Sassuolo di Dionisi, invece è reduce da 3 vittorie consecutive che hanno rilanciato la rincorsa ad un piazzamento europeo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Salernitana-Sassuolo, calcio d'inizio sabato 12 marzo ore 15 all'Arechi di Salerno, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobile e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Zortea, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Bonazzoli, Verdi; Djuric.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.