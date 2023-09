Non è partita benissimo la nuova stagione della Salernitana: due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite, cinque gol subiti e un caso interno da risolvere. Nell'ultima partita persa con il Lecce Paulo Sousa non ha convocato, il capocannoniere dell'anno scorso che in estate è stato riscattato per 12 milioni dal Villarreal.e non portarlo a Lecce nell'ultima gara di campionato: "Non è stato convocato per alcuni atteggiamenti avuti" ha spiegato il ds granata Morgan De Sanctis.- Nei giorni successivi il presidente Iervolino ha provato a far rientrare il caso spiegando che "sono cose che capitano, per noi è un giocatore importante e abbiamo investito molto su di lui". In attesa di capire se Dia tornerà tra i convocati per la sfida contro il Torino dopo la sosta (gara in programma lunedì 18),per capire se a gennaio possono esserci margini d'inserimento per provare a prendere Boulaye.- A scatenare la rabbia del giocatore è stato il rifiuto della società di un'offerta del Wolverhampton arrivata nelle ultime ore di mercato: un prestito con diritto di riscatto - a cifre considerate basse dalla Salernitana - che avrebbe complicato i piani della dirigenza granata.. Soprattutto se la situazione tra giocatore e società non dovesse riappacificarsi; in Serie A c'era stato qualche rumors su Milan e Fiorentina, entrambi i club poi hanno fatto altre scelte ma non è escluso che a gennaio possa farsi avanti anche qualche società italiana in cerca di una punta.