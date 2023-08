Nervi tesi in casa Salernitana. L'allenatore Paulo Sousa ha parlato del suo attaccante principe Boulaye Dia, facendo intendere come in questo momento non sia pronto all'inizio della Serie A che scatta tra una dozzina di giorni. Queste le sue parole, raccolte da TuttoSalernitana.



MESSAGGIO - "Come sta Dia? Se non fai una settimana di allenamento a pieno ritmo con me non giochi. Gli manca l'ultima fase di integrazione per avere una condizione fisica accettabile. Io non lavoro con lui in ottica Roma, ma ragiono a medio-lungo termine", ha detto. Su Dia nel corso dell'estate si sono registrati numerosi interessi di big italiane ed europee.