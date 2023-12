Sconfitta casalinga contro il Bologna e ultimo posto in classifica, all'Arechi di Salerno scatta la contestazione dei tifosi della Salernitana: già durante la partita gli ultras della Curva Sud Siberiano avevano iniziato a intonare cori contro i calciatori e avevano tolto gli striscioni in segno di protesta, a fine match poi toni più alti con i tifosi radunati davanti alla Tribuna per chiedere l'esonero di De Sanctis e contestare il presidente Iervolino, rifiutando di parlare con l'amministratore delegato Milan.