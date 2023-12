Terza sconfitta consecutiva, ultimo posto in classifica e distanza dalla zona salvezza che sale a 5 punti. Non è un periodo facile per la Salernitana, che dopo la prima vittoria in campionato ottenuta contro la Lazio, non è più riuscita a conquistare punti in classifica. Un rendimento che mette seriamente a rischio la posizione di Filippo Inzaghi, subentrato in corsa a Paulo Sousa, che vede un suo addio dalla panchina campana entro il prossimo 7 gennaio offerto a 1,75 dai betting analyst. Per SuperPippo sarà fondamentale conquistare punti già dalla prossima sfida in casa contro la sua ex squadra, il Milan, prima di affrontare il Verona nell'ultima del 2023, in quello che si preannuncia come un vero e proprio scontro salvezza.