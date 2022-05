Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno riscontrato un altro infortunio al polpaccio per Luigi Sepe, il portiere della Salernitana, che, dunque, non potrà scendere in campo e salterà la partita decisiva per la salvezza contro l'Udinese. Non sta bene nemmeno Emil Bohinen, per il quale si aspetterà fino a domenica: l'assenza sarebbe pesante anche in virtù della squalifica di Ederson. Per la porta, è pronto Belec.