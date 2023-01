Nota amara in casa Verona. Thomas Henry, centravanti nel mirino di Salernitana, Fiorentina ed Anderlecht, ha subito un infortunio al ginocchio destro ed è stato costretto ad uscire in barella, durante i minuti di recupero del match contro il Lecce. In attesa di sapere l'entità dell'infortunio, sembrerebbe sfumare così il suo approdo in terra campana, alla corte di Davide Nicola.