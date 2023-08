La Salernitana, dopo una fase iniziale di mercato più tranquilla, si accende per quanto riguarda gli acquisti. Non solo Mateusz Legowski in arrivo dal Pogon Szczecin, ma come riferito da Sky la squadra di Paulo Sousa si prepara ad accogliere diversi nuovi giocatori. Si tratta di Agustin Martegani del San Lorenzo, oltre ai due juventini Matias Soulé e Facundo Gonzalez.