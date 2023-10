Alla vigilia della con il Monza l’allenatore della Salernitana Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa dando indicazioni sulla formazione: “Candreva e Coulibaly saranno convocati. Candreva è pronto per giocare dall’inizio, Coulibaly no. E’ ancora prematuro per Coulibaly rispetto al volume di lavoro che ha fatto. Ci darà una mano in corso d’opera, gli consentiremo il minutaggio necessario per non correre alcun tipo di rischio. Ochoa domani gioca. Gli episodi ci stanno penalizzando, oggi li stiamo soffrendo di più rispetto e per questo chiedo ai ragazzi di essere più efficaci. Mi aspetto una partita diversa dalle altre. Palladino è uno dei giovani allenatori italiani che sta proponendo un calcio moderno e innovativo, lo apprezzo tanto e ha uno stile ben riconoscibile. Loro hanno qualità nel possesso palla, tutti hanno voglia di giocare e di essere nel vivo dell’azione e anche quando non trovano spazi sanno sempre risolverla con la giocata individuale”