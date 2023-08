La Salernitana ad oggi ha chiuso soltanto l'acquisto di Costil, portiere arrivato a parametro zero. L'allenatore Paulo Sousa chiede rinforzi e lo fa con parole indirizzate al presidente Iervolino, espresse in conferenza stampa: "​Le risposte ve le devono dare il direttore e il presidente. Io avevo parlato con entrambi già prima della fine dello scorso campionato. Era chiaro di cosa avessimo bisogno. C'era bisogno della punta centrale, di due esterni alti, di due centrocampisti, di un centrale difensivo che possa agire da terzino. Volevamo cambiare caratteristiche. Oggi questa rosa ha bisogno anche di un trequartista in più. Iervolino ha promesso una rosa più forte di quella dell'anno scorso e dobbiamo dare fiducia, ci sono ancora 19 giorni a disposizione e tocca a loro dare le risposte."