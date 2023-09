Parlando a Dazn nel pre partita di Lecce-Salernitana, il tecnico dei granata Paulo Sousa ha commentato l'assenza di Boulaye Dia al Via del Mare.



"Dia ieri è uscito dall'allenamento con un dolore al ginocchio, è andato a fare una risonanza magnetica. Nei giorni precedenti non si era allenato per un mal di testa, di conseguenza non era pronto per giocare. Abbiamo dovuto prendere altre decisioni rispetto a quelli che erano disponibili."



MERCATO - "Sul mercato deve decidere il direttore, lui è quello che è più vicino a questa situazione. Io lascio a lui la scelta di andare più in profondità"