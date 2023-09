In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato del caso Boulaye Dia:



"L'ho visto questa mattina, poi è andato a fare un po' di visite mediche. A breve il dottore vi aggiornerà. Io so che è un ragazzo che mi ha dato sempre tutto e che ha sempre fatto il massimo per la Salernitana e per la tifoseria. Mi aspetto la stessa cosa da qui in avanti, da lui e da tutti i tesserati. Poi se ci sono situazioni interne differenti è giusto ne parlino i diretti interessati. Io faccio l'allenatore e ho visto il suo comportamento nelle gare precedenti, mi è sempre piaciuto".