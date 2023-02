Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio:



"Sono arrivato ora, abbiamo fatto solo un paio di allenamenti. Abbiamo sbagliato un po' i tempi, dobbiamo migliorare lavorando sulla gestione della palla per far abbassare gli avversari. Una volta preso il gol, ci siamo arresi e questo non mi piace per niente. Questa deve essere la nostra stella polare per la salvezza. I tifosi sono un po' duri, abbiamo bisogno di una spinta positiva, loro sono sempre presenti ma è un momento particolare. Piatek? Lui e Botheim hanno corso molto, ma hanno bisogno di tempo per correggere alcuni difetti".



AVVERSARI - "La Lazio palleggia benissimo, noi siamo stati lenti sul corto che non è solo un discorso di sprint ma anche di capacità di pressing e controllo dell'uomo nello spazio. Fortunatamente non ci sono molte squadre che giocano così in Italia. Mi sono sempre piaciute le sfide difficili, sono ottimista e credo nella società e nei giocatori. Il presidente ha visione e motivazioni".