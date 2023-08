Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro l'Udinese, Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato così: "Purtroppo i ragazzi nuovi non hanno partecipato al ritiro e quindi non hanno avuto la possibilità di integrarsi nelle nostre dinamiche di gioco. Serve che loro diventino capaci di fare la scelta giusta in partita, capendo quali spazi occupare e come farlo. Sono meno preparati ma tocca a noi di lavorare nel migliore dei modi per ottenere il massimo del potenziale. Sul mercato? Il direttore parlerà alla fine. Aspetto la sua valutazione, vedremo dopo se è mancato qualcosa o se va bene così. Io mi devo concentrare sui giocatori che ho a disposizione. Ikwemesi e Stewart? Sono disponibili, hanno bisogno di tempo. Sono molto indietro nel processo di inserimento, sto capendo quali sono le loro peculiarità e ci daranno una mano".