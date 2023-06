Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta sul campo della Cremonese:



"Stiamo già lavorando da diverse settimane, dovevo far conoscere le mie idee anche se il direttore aveva già un'idea. Lo vedo moto preparato, sanno benissimo quello che al momento serve. Devo fare i complimenti al presidente che è riuscito a motivare la città e costruire una squadra per competere ai massimi livelli nel campionato italiano. Se riesci ad avere quegli uomini che possono portare competitività possiamo crescere, la dirigenza sa di cosa abbiamo bisogno e tutto passa per la disponibilità della nostra proprietà. Bisogna approfittare dei buonissimi risultati ottenuti in questi mesi".