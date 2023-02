"Non è sufficiente una vittoria, dobbiamo ancora meglio". Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, non si accontenta dopo il 3-0 rifilato dai campani al Monza: per il portoghese è il primo successo sulla panchina granata. "Il Monza ci ha messo in difficoltà, ma ho visto tante cose che abbiamo provato - ha aggiunto l'ex Fiorentina -. C'è stata pure sintonia tra squadra e pubblico. Candreva è stato fondamentale".