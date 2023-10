Notte fonda per la Salernitana. I campani hanno perso anche in casa del Monza e la posizione dell'allenatore Paulo Sousa è sempre più pericolante. La dirigenza si è presa del tempo per riflettere, come riferito da Sky Sport. Milan e De Sanctis, rispettivamente ad e ds, faranno rapporto al presidente Iervolino e una decisione è attesa a breve



ESONERO - Quella che è stata la centesima panchina in Italia per Sousa, rischia di essere l'ultima prima di un break. La Salernitana è penultima, a 3 punti, non ha ancora vinto una partita in questa stagione e ha affrontato il caso Dia, il miglior giocatore in rosa, ritrovato in campo dopo essere stato in rotta col club per qualche settimana. Un cambio di rotta potrebbe dunque servire e anche il calendario sembra propendere per quello. Nella sosta per le nazionali infatti la Salernitana potrebbe avere il tempo per voltare pagina e consentire al nuovo allenatore di approcciare con la squadra.



PAPABILI - In caso di esonero di Paulo Sousa, ci sono già diverse opzioni valutate. Da Inzaghi a Stramaccioni, ribadisce Sky. Ma non sono da escludere piste che porterebbero a Iachini, Petkovic, Maran o Semplici.