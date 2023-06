Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Cremonese:



"Per avere stabilità abbiamo bisogno di mantenere i giocatori che possono farci vincere le partite e cercare di migliorarci, però questo non dipende da me ma dal direttore e dalla disponibilità economica del presidente sarà importante, su questo poi dobbiamo crescere".