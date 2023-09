L'allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con ilnell'anticipo della quinta di Serie A. In gol per i campani il nuovo acquisto, di cui ha parlato anche Sousa:JOVANE - "A me piace tanto la collaborazione tra Kastanos e Candreva e credo che Cabral ha capacità di inserirsi bene nel gioco quando alle spalle ha gente di spessore.""Dia deve ritrovare la fiducia necessaria per aiutarsi, sul suo recupero c'è stato un passo indietro dopo tutto quello che è successo e dopo il lavoro fatto per ritrovare minutaggio. In tre settimane non ha fatto assolutamente nulla e occorrerà molta pazienza, se forziamo si rischia la lesione muscolare. E' successo già ad altri calciatori. Di testa sta bene, sa quanto è importante e quanto può darci"."Siamo arrivati a Roma, per un piccolo episodio non abbiamo vinto. Con l'Udinese abbiamo avuto difficoltà, è un avversario che storicamente ci crea problemi ma abbiamo chiuso in crescendo e avremmo meritato il successo. A Lecce l'inizio non è stato dei migliori, loro ci hanno battuto sui contrasti e sulla cattiveria agonistica. Dopo l'1-0 abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare, potevamo ottenere un risultato diverso. Il Torino, a livello individuale e collettivo, ha meritato ma fino a un certo punto. La squadra c'è, è presente, sta lavorando e merita di più di quanto ha ottenuto. So cosa vogliamo ottenere, nelle difficoltà e per come si era messa non ci siamo disuniti e abbiamo fatto di tutto per vincerla. Ci proveremo mercoledì"