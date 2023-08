L'allenatore dellaè intervenuto così ai microfoni di Dazn nel post-partita con l'Udinese pareggiata 1-1: "Abbiamo cercato negli ultimi 20 minuti, questa è la bravura dei nostri ragazzi. Ci crediamo, lavoriamo. Abbiamo sofferto tantissimo nel primo tempo, ci è mancata pressione degli uomini avanti, dando tempo e spazio alla loro costruzione. Ci hanno messo dietro, abbiamo cercato di migliorare. Nella seconda parte siamo migliorati, abbiamo avanzato un poco Antonio (Candreva, ndr) e abbiamo stabilizzato la squadra. Quando stavamo crescendo abbiamo sofferto il gol. Avevamo bisogno di freschezza, l'entrata di Bradaric ci ha dato molta profondità e la mobilità e la capacità di dare pausa al gioco di Agustin di essere più vicini alla porta avversaria per pareggiare e vincere. Abbiamo cercato di vincere alla fine. Nella parte finale abbiamo perso due punti"."Io sono un allenatore che cerca di dare la capacità al giocatore di interpretare tempi e spazi. Non è un problema di moduli. Di questo ha una crescita e intelligenza tattica nel giocatore. Io voglio sempre vincere, abbiamo fatto una settimana dura, d'intensità. Dipende dai protagonisti che abbiamo a disposizione. Io oggi, tutte le decisioni, anche quelle finali, abbiamo sentito che il nostro avversario era in difficoltà e noi li abbiamo spinti ad abbassarsi. Avevamo tanto dominio che quasi sempre eravamo nella metà campo avversaria"."Sono giocatori dentro la nostra dinamica. Non è solo interpretazione di spazi. Per esempio Martegani è un giocatore di tanta qualità, ha dinamismo. Può ancora migliorare tantissimo nelle nostre idee di gioco. Ci è mancata la pressione alta, con i nostri esterni l'attaccare la profondità. È normale però non essere ancora pronti per tutto questo".