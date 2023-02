Il nuovo tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato a Dazn prima della gara contro la Lazio:



"Ho la sensazione di essere tornato a casa, mi trovo benissimo in Italia. Oggi è una sfida importante, dobbiamo fare risultato in maniera più veloce possibile. Voglio vedere intensità, un blocco compatto nelle distanze e nell'attaccare la palla. Dobbiamo migliorare i nostri numeri difensivi e le nostre qualità posizionali. La cosa che mi aspetto è che ognuno riesca a lavorare per la squadra e per il risultato"